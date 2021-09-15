Moise suikastı ile ilgili soruşturulmak isteniyordu! Haiti Başbakanı Henry, başsavcıyı görevden aldı

Haiti'de 7 Temmuz günü, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise'un cinayeti ülkede 'acil durum' ilan edilmesine neden olmuştu. İşkence gördükten sonra öldürüldüğü öğrenilen Moise'nin otopsi raporunda kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtilmişti. Eşi Martine Moise'un yaralı olarak kurtulduğu saldırının ardından paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine saldırıyı Amerika'nın düzenlediği üzerinde durulmuştu. Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği davada son olarak Haiti Başbakanı Ariel Henry soruşturulmak istendi. Ancak konu ile ilgili girişimde bulunan Port-au-Prince Başsavcısı Bedford Claude, soruşturmak istediği Başbakan Henry tarafından görevden alındı.

"İDARİ BİR SUÇ İŞLEDİ"

Henry, konuya ilişkin açıklamasında, başsavcı Claude'un idari olarak ciddi bir suç işlediğini savunarak, başsavcılık görevinden alındığını kendisine mektupla bildirdiğini aktardı.

BAŞSAVCI, MOISE'YE YÖNELİK SUİKASTA İLİŞKİN HENRY'NİN SUÇLANMASINI İSTEMİŞTİ

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın başsavcısı, yargıçtan, Moise'ye yönelik suikastla ilgili olarak Başbakan Henry'yi suçlamasını talep etmişti.

Claude, yetkililere, cumhurbaşkanını öldürmekle suçlanmasını istediği Başbakan Henry'nin, ülkeyi terk etmesini engellemeleri talimatı vermişti.

İDDİANAME

İddianamede, "Henry'yi kovuşturmaya ve doğrudan iddianamesini istemeye yetecek kadar uzlaşmacı unsur var." ifadesine yer veren Claude, aynı gün Henry'den kendisiyle görüşmesini ve Moise suikastındaki kilit bir şüphelinin, cinayetten sadece birkaç saat sonra onu neden iki kez aradığını açıklamasını istemişti.

Claude, aramaların 7 Temmuz'da yerel saatle 04.03 ile 04.20'de yapıldığını ve delillerin, şüpheli Joseph Badio'nun o sırada Moise'nin evinin yakınında olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

İki sayfalık iddianamede Claude, aramaların toplam yedi dakika sürdüğünü ve o sırada Henry'nin, Port-au-Prince'deki Hotel Montana'da olduğunu, ayrıca bir hükümet yetkilisinin, geçen ay Twitter paylaşımında, "Henry'nin kendisine Badio ile hiç konuşmadığını söylediğini" aktarmıştı.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

MOISE SUİKASTİ

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Martine Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.

Martine Moise, tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunda, suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheler artmıştı.

AA

