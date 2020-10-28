Molave tayfunu Filipinler’i vurdu: 10 ölü

Molave tayfununun etkili olduğu Filipinler’de ölü sayısı 10’a yükseldi, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Molave tayfunu Filipinler’i vurdu. Tayfun nedeniyle ülkenin orta kesiminde sellere neden olan kuvvetli rüzgar ve yağışlar maddi hasara ve can kayıplarına neden oldu. Yerel kaynaklara göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan 12 balıkçıyı ise arama çalışmaları sürüyor. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi sözcüsü Mark Timbal, 7 kişinin Quezon, Negros Oriental ve Occidental Mindoro’da sel sularına kapılıp boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Oriental Mindoro, Cagayan ve Laguna’da da ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi öldü. Batangas ve Batan’da dev dalgaların çarpması sonucu 30’dan fazla balıkçı teknesi kullanılamaz hale geldi. Ülkenin meteoroloji ofisi rüzgarların hızının 170 kilometreye kadar ulaştığını kaydetti.

Filipinler’de Molave tayfunundan 914 bin 709 kişinin etkilendiği, 77 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Pazar günü ülkenin doğu kıyılarını vurarak şiddetli yağmur ve rüzgar getiren Molave tayfunu bu yıl Filipinleri vuran 17’nci tayfun oldu.