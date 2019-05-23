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Moldavalı öğrenci Trakya Üniversitesinde fakülte birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Moldova uyruklu Olga Dascinscaia Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini birincilikle bitirdi - Olga Dascinscaia - "Türkiye'ye geldiğimiz ilk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçeyi anlayamıyordum ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim"

EDİRNE (AA) - Moldovalı Olga Dascinscaia Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesini birincilikle tamamladı.

Ailesinin işleri dolayısıyla 11 yıl önce İstanbul'a taşınan ve eğitim hayatına Türkiye'de devam eden 23 yaşındaki Dascinscaia, "zorlu yıllar" olarak tanımladığı ilk 3 yıl boyunca Türkçe öğrenmeye çalıştı, ardından hayalini kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.

Grafik Tasarımı Bölümü'ndeki eğitimi boyunca her dönemi birincilikle tamamlayan Dascinscaia, fakülteden de birincilikle mezun oldu.

Olga Dascinscaia, TÜ Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını ve başarı belgesini TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan aldı.

Rektör Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarından gelen öğrencilerin hem kendilerine hem de üniversiteye değer kattığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin başarılarının mutluluk verici olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Üniversitemizde 3 bin 200 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Geçtiğimiz gün Suriyeli bir öğrencimiz Mühendislik Fakültesinden birincilikle mezun olmuştu. Bugün de Moldovalı öğrencimiz okul birincisi oldu. Üniversitemiz hem bölgesine hem de dünyaya değer katıyor." dedi.

Törende, 30 öğrenci diplomalarını alarak kep attı ve mezuniyet heyecanı yaşadı. Okul birincisi Dascinscaia da adının yazılı olduğu künyeyi isim kütüğüne çaktı.

Dascinscaia, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çok çalışarak hedefine ulaştığını dile getirdi. Olga Dascinscaia, "Başlarda çok zorlandım. Türkiye'ye geldiğimiz ilk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçeyi anlayamıyordum ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri çizim yapıp sanatla ilgileniyorum. Bu bölüm hep hayalimdi." ifadelerini kullandı.

Yaşamının yarısının Türkiye'de geçtiğini belirten Dascinscaia, "Türkiye her yönüyle çok güzel bir ülke. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

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