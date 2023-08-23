MOLDE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Molde Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılıların taraftarları oldukça heyecanlı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Ljubljana'yı yenen sarı-kırmızılı temsilcimiz grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi ile karşılaşacak. Molde Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Molde Galatasaray maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde Galatasaray maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) oynanacak.

Molde Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.

MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olarak açıklandı.

MOLDE GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Molde muhtemel 11'i: Karlstrom, Tiedemann, Hagelskjaer, Haugen, Linnes (Knudtzon), Eikrem, Mannsverk, Grodem, Lovik, Kitolano, Brynhildsen

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

GALATASARAY'DA 1 EKSİK

Sarı-kırmızılı temsilcimizde 1 eksik var. Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Lucas Torreira, Molde karşısında oynayamayacak.