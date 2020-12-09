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Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

09.12.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

Moldova'da Başbakan Ion Chicu'nun koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Chicu'nun karantinaya girdiği açıklandı.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, uluslararası siyasetin yakından tanıdığı isimler de hastalığa yakalanmayı sürdürüyor.

O isimler arasına son katılan kişi Moldova Başbakanı Ion Chicu oldu. 48 yaşındaki Chicu’nun danışmanı Boris Harea, Facebook’tan yaptığı açıklamada Chicu’nun koronavirüse yakalandığını doğruladı.

Harea, “Başbakan hükümeti uzaktan yönetecek” diyerek Chicu’nun karantinaya girdiğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI DODON’LA GÖRÜŞTÜ

Chicu’nun testi pozitif çıkmadan önce kritik bir görüşmeye imza attığı da belirtildi. Başbakan Chicu’nun pazartesi günü Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve parlamento sözcüsü Zinaida Greceani ile bir araya geldiği öğrenildi.

Moldova’da salgın başından bu yana 119 bin 204 koronavirüs vakası kayıtlara geçerken, 2 bin 460 kişi de hayatını kaybetti.

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