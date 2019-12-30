Moldova Cumhurbaşkanı Dodon Ankara'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'u resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Dodon'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, Dodon'a giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde düzenlenen törende Dodon'u Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. İki cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Merdivenlerde Türkiye ve Moldova bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Dodon, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Baş başa görüşmeye geçen iki cumhurbaşkanı, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ve Dodon anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Konuk heyette, Moldova Başbakanı İon Kiku ile Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da hazır bulundu.

