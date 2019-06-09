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Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Moldova’da Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı İgor Dodon’u görevden alarak yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Pavel Filip’i atadı.Moldova’da Anayasa Mahkemesi Demokrat Parti’den Milletvekillerinin talebi üzerine Cumhurbaşkanı İgor Dodon’u görevden aldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görevden alındı

Moldova’da Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı İgor Dodon’u görevden alarak yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Pavel Filip’i atadı.
Moldova’da Anayasa Mahkemesi Demokrat Parti’den Milletvekillerinin talebi üzerine Cumhurbaşkanı İgor Dodon’u görevden aldı. Mahkemece yapılan açıklamada, Dodon’un daha önceki bir Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen şekilde parlamentoyu feshetmediği için görevden alındığı belirtildi. Dodon’un yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Pavel Filip atanırken Filip’in parlamentoyu feshettiği ve Eylül’de erken seçim çağrısında bulunduğu bildirildi.
Moldova’da şubat ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurulamamıştı. Sonrasında başlayan koalisyon arayışlarının ardından dün Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) ile ACUM Da şi PAS, koalisyon sözleşmesi imzalamıştı.
Parlamento kurulması için verilen sürenin aşıldığı gerekçesiyle Demokratlar, Dodon’un 7 Haziran’da parlamento kurulmasını öngören Anayasa Mahkemesi kararını görmezden gelmekle suçluyor.

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