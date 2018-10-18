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Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: "Moldova'nın, Gagauz bölgesine verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: "Moldova'nın, Gagauz bölgesine verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım."


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