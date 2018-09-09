Moldova Cumhurbaşkanı Dodon trafik kazası geçirdi

BÜKREŞ (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dodon'un aracına, başkent Moldova'daki Straseni kasabası girişinde resmi konvoyla ilerlediği sırada karşı yönden gelen kamyon çarptı.

Kazada yaralanan Dodon ile yanındaki ailesinin başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastane Müdürü Mihau Ciocanu, 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı Dodon ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ciocanu, "Cumhurbaşkanı Dodon'un hayati bir tehlikesi yok ama kazadan kaynaklanan bazı ağrıları var." dedi.

