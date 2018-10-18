Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan Türkiye'ye teşekkür

KOMRAT (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Gagauz Özerk Yeri'nin 24 yıl önce Türkiye'nin desteği ve yardımıyla kurulduğunu söyledi.

Kent Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mitingde konuşan Dodon, Gagauz halkına Türkçe "Merhaba Gagauzya" ifadeleriyle seslendi.

Son 20 yıldır dost ve stratejik ortak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ilk defa Komrat'ı ziyaret ettiğini vurgulayan Dodon, "Türkiye olmaza Gagauz olmayacaktı. 24 sene önce birtakım olaylar yaşandı ve o dönemde Türkiye'nin desteği ve yardımı ile bu bölgeyi kurabildik." diye konuştu.

Moldova'da yüzyıllardır Gagauz halkı ile Moldova halkının dostluk içinde yaşadığını hatırlatan Dodon, "Biz hepimiz bir büyük ailenin unsurlarıyız. Her zaman söylüyorum, Gagauzlar Moldova Cumhuriyeti'nin sadık koruyucularıdır." dedi.

Moldova'nın diğer bölgelerindeki halkın Gagauzlar gibi yaşamak istediğini belirten Dodon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sizin burada okullar, hastaneler, yollar yapılıyor, kanalizasyonlar yenileniyor. Diğer bölgelerde 'biz de Gagauzlar gibi yaşamak istiyoruz' diyorlar. Samimi söylüyorum, başarınıza seviniyoruz. Burada, bizim memlekette, bu topraklarda yaşamanızdan biz de mutluluk duyuyoruz ve her zaman burada yaşamanızı istiyoruz. Bütün başarılı çalışmalar için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.