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Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'dan TİKA'ya onur nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu'na, kurumun Moldova'da yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü onur nişanı takdim edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu'na, TİKA'nın Moldova'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ötürü Moldova Cumhuriyeti Onur Nişanı verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moldova'da Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararında TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve eski hakim Iulia Sırcu onur nişanına layık görüldü.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkesi ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık boyutuna ulaşan dostluk ilişkisine değindi.

Dodon, TİKA'nın, Gagauz Özerk Yeri ve Moldova'da gerçekleştirdiği başarılı projelerdeki rolü ve iyi niyetli katkılarından ötürü Özdenoğlu'na Moldova Cumhuriyeti Onur Nişanı verildiğini ifade etti.

- TİKA 25 yılda 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi

TİKA, Moldova'da sağlık, eğitim, idari ve sivil altyapının geliştirilmesinin yanı sıra tarımsal üretim sektörlerinde 25 yılda 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Gagauz Özerk Yeri'nde hastane ve kreş inşa eden kurum, Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanlığı binasını yeniledi.

Gagauz Özerk Yeri'nde Başkanlık tarafından Komrat Bölge Hastanesi bünyesinde inşa edilen ve tıbbi donanımı temin edilen 56 yatak kapasiteli Aziz Sancar Tanı ve Tedavi Merkezi açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Belgesi imzalanmıştı.

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Gagauz Özerk Yeri Moldova onur nişanı tika Türkiye

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