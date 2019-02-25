HABER

Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Moldova’da yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99’u açıldı.

Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç

Moldova’da yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99’u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Devlet Başkanı İgor Dodon’un eski partisi Sosyalist Parti oyların yüzde 31’ini toplayarak seçimi önde tamamladı. Yeni kurulan DA ve PAS partilerinin kurduğu NOW ittifakı ise oyların yüzde 26’sını alarak sürpriz bir sonuca imza attı. İktidardaki Demokratik Parti ise sadece yüzde 23 oy aldı.
Moldova’da yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99’u açıldı. Önümüzdeki dört sene boyunca 101 sandalyeli parlamentoda görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği seçimde sürpriz sonuçlar yaşandı. Moldova Merkez Seçim Kurulunun açıkladığı resmi olmayan verilere göre, Devlet Başkanı İgor Dodon’un eski partisi Sosyalist Parti oyların yüzde 31’ini toplayarak önde tamamladı. Yeni kurulan İtibar ve Doğu Platform Partisi (DA) ve Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) kurduğu NOW ittifakı ise oyların yüzde 26’sını alarak sürpriz yaptı. İktidardaki Demokratik Parti ise sadece yüzde 23 oy aldı. Şor Partisi’nin ise yüzde 8 oy aldığı bildirildi.
Seçimler için 2 bin 141 sandığın kurulduğu ülkede, 1 milyon 389 bin kişinin oy kullandığı açıklandı.
En az yüzde 40 alması beklenilen Sosyalist Parti’nin beklenilenden yüzde 25 daha az oy alması ve iktidar partisinin 3. sıraya gerilemesi son yıllara ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildiGerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan genç yazara destekAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak’tan genç yazara destek

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.