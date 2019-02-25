Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç

Moldova’da yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99’u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Devlet Başkanı İgor Dodon’un eski partisi Sosyalist Parti oyların yüzde 31’ini toplayarak seçimi önde tamamladı. Yeni kurulan DA ve PAS partilerinin kurduğu NOW ittifakı ise oyların yüzde 26’sını alarak sürpriz bir sonuca imza attı. İktidardaki Demokratik Parti ise sadece yüzde 23 oy aldı.

Moldova’da yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99’u açıldı. Önümüzdeki dört sene boyunca 101 sandalyeli parlamentoda görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği seçimde sürpriz sonuçlar yaşandı. Moldova Merkez Seçim Kurulunun açıkladığı resmi olmayan verilere göre, Devlet Başkanı İgor Dodon’un eski partisi Sosyalist Parti oyların yüzde 31’ini toplayarak önde tamamladı. Yeni kurulan İtibar ve Doğu Platform Partisi (DA) ve Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) kurduğu NOW ittifakı ise oyların yüzde 26’sını alarak sürpriz yaptı. İktidardaki Demokratik Parti ise sadece yüzde 23 oy aldı. Şor Partisi’nin ise yüzde 8 oy aldığı bildirildi.

Seçimler için 2 bin 141 sandığın kurulduğu ülkede, 1 milyon 389 bin kişinin oy kullandığı açıklandı.

En az yüzde 40 alması beklenilen Sosyalist Parti’nin beklenilenden yüzde 25 daha az oy alması ve iktidar partisinin 3. sıraya gerilemesi son yıllara ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor.



