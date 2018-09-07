Moldova uyruklu 3 kasa hırsızı suçüstü yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH Balabanağa Mahallesi Harikazadeler Sokak’ta dün gece kimliği belirsiz 3 kişi bir iş yerine hırsızlık yapmak için girdi. Şüphelilerin işyerine girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Moldova uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. olduğu belirlendi. Polis, dükkanda şüphelilerin soymak için delik açarak ulaşmaya çalıştığı kasayı ve olayda kullanılan levye, tornavida, eldiven, çekiç, el feneri ile bijon anahtarlarını ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Moldova uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.
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