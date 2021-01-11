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Moldova uyruklu tır devrildi sürücüsü feci şekilde can verdi

11.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında WIN 530 plakalı Moldova uyruklu tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu, sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında WIN 530 plakalı Moldova uyruklu tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu, sürücüsü hayatını kaybetti. Moldova uyruklu sürücünün kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Denizli’nin Buldan ilçesi yönünden, Alaşehir istikametine gitmekte olan biber yüklü yabancı plakalı tır, Sarıgöl çıkışındaki virajı alamayarak devrildi. 150 metre sürüklenen tırda patlamalar meydana geldi. Patlamalar Sarıgöl ilçe merkezinden de duyulurken patlayan tır alev aldı. Aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu sürücü feci şekilde can verdi. Sürücüyü kurtarmak isteyen Sarıgöl ve Alaşehir itfaiye ekipleri saatlerce kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Moldova uyruklu tır sürücüsünün kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.
Yabancı uyruklu sürücünün cansız bedeni ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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