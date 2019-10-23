HABER

Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.Akşehir ilçesinde Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu (43) bir arkadaşının verdiği Kur’an-ı Kerim’i okuyarak, vatandaşı Ludmila Bostan (44) ise araştırarak Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.
Akşehir ilçesinde Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu (43) bir arkadaşının verdiği Kur’an-ı Kerim’i okuyarak, vatandaşı Ludmila Bostan (44) ise araştırarak Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Romanya asıllı Jenica Nastorica (43) ise şahit olduğu Müslüman örf, adet ve geleneklerinden etkilendiğini belirtti. 2015 yılında Manavgat’ta Müslüman olan arkadaşları Nehir (Natalia) Bordarciuc (34) ile Akşehir Müftülüğüne gelen Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu, Ludmila Bostan ve Romanya asıllı Jenica Nastorica işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın yaptığı ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Aliona Küpelioğlu “Zehra”, Ludmila Bostan “Leyla” ve Jenica Nastorica da “Sevgi” isimlerini aldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi; İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verilmesi ve Kelime-i Şehadet getirilerek dua edilmesiyle son buldu. İhtida belgelerinin takdimi sonrasında müftülükçe, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.
İslamiyet’i seçen Zehra Küpelioğlu, Leyla Bostan ve Sevgi Nastorica; Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bu dini yaşarken huzur bulacaklarına inandıklarını söyledi.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Hırsızların yeni yöntemi 'siparişle hırsızlık'; Lüks araç parçalarını çalıp müşteriye satıyorlarHırsızların yeni yöntemi 'siparişle hırsızlık'; Lüks araç parçalarını çalıp müşteriye satıyorlar
Sancaktepe'de intihar girişimiSancaktepe'de intihar girişimi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.