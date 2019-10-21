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Moldova'da 380 belediye başkanı ikinci turuda belirlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:13 | Son Güncelleme

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil: - "Seçimlerde 898 belediye başkanından 518'i seçildi. 380 belediye başkanı ise ikinci turda belirlenecek" - "Demokrat Parti 191, Sosyalist Parti 124, blok "ACUM DA şi PAS" 82, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkarttı"

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da hafta sonu yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, 898 belediye başkanı adayından 518'i belli olurken, 380 belediye başkanı ise ikinci turda belirlenecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde yüzde 41,68 oranında katılım olduğunu ve bütün sandıkların açıldığını bildirdi.

Belediye başkanın seçilmesi için adayların yüzde 50 oy oranını yakalaması gerektiğini hatırlatan Çimil, "Seçimlerde 898 belediye başkanından 518'i seçildi. 380 belediye başkanı ise ikinci turda belirlenecek." dedi.

Siyasi partilerin çıkarttığı belediye başkanı sayısı hakkında bilgi veren Çimil, "Demokrat Parti 191, Sosyalist Parti 124, blok 'ACUM DA şi PAS' 82, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkarttı." şeklinde konuştu.

Çimil, seçimlerde 11 bini aşkın belediye meclis üyesinin de belirlendiğini aktardı.

- Kişinev'de ikinci tur

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 17 adayın yarıştığı seçimlerde, adaylardan hiçbiri yüzde 50 oy oranını yakalayamadı.

Yüzde 40,19 oranıyla birinci gelen Sosyalist Parti adayı İon Çobanu ile yüzde 31,08 oy oranıyla blok "ACUM DA şi PAS" adayı ve aynı zamanda Moldova İçişleri Bakanı Andrey Nastase, belediye başkanlık koltuğu için ikinci turda yarışacak.

- 4 bölgede ara seçim yapıldı

Moldova Parlamentosu'nda 4 milletvekillinin istifası nedeniyle 4 bölgede ara seçim yapıldı.

Seçimlerde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi ve Eylem ve Dayanışma Partisinin koalisyonu blok "ACUM DA şi PAS" 2, Rus yanlısı Sosyalist Parti 1 ve Demokrat Parti 1 sandalye kazandı.

Eylem ve Dayanışma Partisi lideri Maya Sandu'nun Başbakan, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi lideri Andrey Nastase'nin İçişleri Bakanı olması nedeniyle milletvekillikleri düşmüştü.

Eski Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuk'un yanı sıra bağımsız milletvekili Viorel Melnik'in istifası nedeniyle de 101 üyeli parlamentoda toplam 4 sandalye boş kalmıştı.

Seçimlere, parlamentoda temsil edilen Rus yanlısı Sosyalist Parti (PSRM), Demokrat Parti (PDM), Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) dahil 46 parti katıldı.

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