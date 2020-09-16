Moldova'da eski Ulusal Güvenlik Örgütü Başkanı, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının Türkiye'ye gönderilmesi nedeniyle cezalandırıldı

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir mahkeme, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan 7 zanlının 2018'de yasa dışı yollardan Türkiye'ye götürülmesine dair duruşmadaki kararını açıkladı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, 15 Temmuz'da verilen ve bugün yayımlanan kararla duruşmada tek sanık olan eski Ulusal Güvenlik Örgütü (SIS) Başkanı Vasile Botnari, 88 bin ley (yaklaşık 5 bin 200 dolar) para cezasına çarptırıldı. Botnari, 5 yıl boyunca herhangi bir kamu görevinde bulunamayacak.

Savcı, Botnari'nin 3 yıla kadar da hapsini istemişti. Fakat bu talep mahkeme tarafından kabul edilmedi.

7 Eylül'de Moldova'nın TV8 kanalına konuşan Başsavcı Alexandru Stoianoglo, Botnari'ye ertelenmiş bir hapis cezası verildiğini söylemişti.

Moldova, Türkiye'ye illegal bir şekilde götürüldüklerini söyleyen öğretmenlerin açtığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) kaybetmişti.

Başsavcı Stoianogio, Moldova'nın AİHM kararıyla öğretmenlere ödediği 125 bin euroluk tazminatın da Botnari'den tahsil edildiğini söyledi ve ekledi: