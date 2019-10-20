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Moldova'da halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 08:29 | Son Güncelleme

Ülkedeki yerel seçimlerde yaklaşık 900 belediye başkanıyla belediye meclis üyelerinin belirlenmesi bekleniyor - Parlamentoda boşalan dört sandalye için bazı bölgelerde ara seçim yapılıyor

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da halk, yerel seçimler ve boşalan parlamento üyelikleri nedeniyle düzenlenen ara seçim için sandık başına gidiyor.

Moldova halkı yerel saatle 07.00’de oy vermeye başladı. Bin 969 seçim merkezinde kurulan sandıklarda oylama işlemi yerel saatle 21.00’de sona erecek.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmen, 900 kadar belediye başkanıyla belediye meclis üyesini belirleyecek.

Moldova Parlamentosunda dört milletvekillinin istifası nedeniyle de dört bölgede ara seçimler yapılıyor.

Eylem ve Dayanışma Partisi lideri Maya Sandu'nun Başbakan, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi lideri Andrey Nastase'nin İçişleri Bakanı olması nedeniyle milletvekillikleri düşmüştü. Eski Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuk'un yanı sıra bir bağımsız milletvekili Viorel Melnik'in istifası nedeniyle de 101 üyeli parlamentoda toplam dört sandalye boş kalmıştı.

Seçimlere, parlamentoda temsil edilen Rus yanlısı Sosyalist Parti (PSRM), Demokrat Parti (PDM), Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ile Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) dahil 46 parti katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 bölge Moldova parlamento seçimleri yerel seçimler

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