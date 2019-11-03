Moldova'da halk tekrar sandık başında

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da halk, yerel seçimlerin ikinci turunda 384 belediye başkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmen, ikinci turda 384 belediye başkanını belirleyecek.

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden yaklaşık 150 kişinin yanı sıra bin 500'ü aşkın yerel gözlemci izliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 21.00’e kadar sürecek.

- Başkent Kişinev'de ikinci tur

Seçimlerin ilk turunda yüzde 40,19 oyla birinci gelen Sosyalist Parti adayı İon Çobanu ile yüzde 31,08 oyla "ACUM DA şi PAS" ittifakının adayı Andrey Nastase, başkent Kişinev'de ikinci turda belediye başkanlığı koltuğu için tekrar yarışıyor.

Moldova'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde 898 belediye başkanından 514'ü ve 11 bini aşkın belediye meclis üyesi belirlenmişti.

Demokrat Parti 190, Sosyalist Parti 123, ACUM DA şi PAS 81, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkartmıştı.

Öte yandan, Moldova Parlamentosunda dört milletvekillinin istifası nedeniyle dört bölgede de ara seçim yapılmıştı.

Seçimlerde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı "Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi" ile "Eylem ve Dayanışma Partisi"nin ittifakı "ACUM DA şi PAS" 2, Rus yanlısı Sosyalist Parti 1 ve Demokrat Parti 1 sandalye kazanmıştı.

