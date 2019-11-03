HABER

Moldova'da halk tekrar sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

Ülkedeki yerel seçimlerin ikinci turunda 384 belediye başkanının belirlenmesi bekleniyor

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da halk, yerel seçimlerin ikinci turunda 384 belediye başkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin kayıtlı seçmen, ikinci turda 384 belediye başkanını belirleyecek.

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden yaklaşık 150 kişinin yanı sıra bin 500'ü aşkın yerel gözlemci izliyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 21.00’e kadar sürecek.

- Başkent Kişinev'de ikinci tur

Seçimlerin ilk turunda yüzde 40,19 oyla birinci gelen Sosyalist Parti adayı İon Çobanu ile yüzde 31,08 oyla "ACUM DA şi PAS" ittifakının adayı Andrey Nastase, başkent Kişinev'de ikinci turda belediye başkanlığı koltuğu için tekrar yarışıyor.

Moldova'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde 898 belediye başkanından 514'ü ve 11 bini aşkın belediye meclis üyesi belirlenmişti.

Demokrat Parti 190, Sosyalist Parti 123, ACUM DA şi PAS 81, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkartmıştı.

Öte yandan, Moldova Parlamentosunda dört milletvekillinin istifası nedeniyle dört bölgede de ara seçim yapılmıştı.

Seçimlerde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı "Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi" ile "Eylem ve Dayanışma Partisi"nin ittifakı "ACUM DA şi PAS" 2, Rus yanlısı Sosyalist Parti 1 ve Demokrat Parti 1 sandalye kazanmıştı.

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Hatay’da kadına şiddet temalı resim sergisiHatay’da kadına şiddet temalı resim sergisi
Kars eksi 11’i gördü, her yer buz tuttuKars eksi 11’i gördü, her yer buz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikinci tur Moldova yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

2 bin 660 dolar maaş... İşte başvuru şartları

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Erdoğan'ın direktifiyle üretildi! Yüzde 100 yerli

Erdoğan'ın direktifiyle üretildi! Yüzde 100 yerli

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.