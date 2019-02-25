Moldova'da kesin seçim galibi çıkmadı

Moldova Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın güvenini kazanmaya çalıştıkları eski Sovyet Cumhuriyeti Moldova’daki genel seçimlerde Batı yanlısı Demokratlarla muhalefetteki Sosyalistler neredeyse aynı oy oranına ulaştı. Sosyalistleri destekleyen ve Moldova’nın en popüler politikacısı olan Devlet Daşkanı İgor Dodon seçim sonucunu başarı olarak nitelendirdi. Zengin işadamı Vladimir Plahotniuc’un iktidardaki Demokrat Partisi ise oy kaybetti. Fakir Moldova’nın en zengin işadamı ve en nüfuzlu politikacısı sayılan Plahotniuc Rusya tarafından kirli işler çevirmekle itham ediliyor.

Kişinev’deki yüksek seçim komisyonu iki büyük partinin oy oranlarının yüzde 30 civarında olduğunu ve Sosyalistlerin oylamayı az farkla önde götürdüğünü açıkladı. 3 milyon 270 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Moldova’daki seçime katılma oranı yüzde 50’nin altında kaldı.

Hükümet kurmak zorlaştı

Moldova’nın karşı karşıya bulunduğu sorunların başında yolsuzluk geliyor. Nüfusun oldukça büyük bir bölümü geçimini sağlayabilmek için Rusya ve AB ülkelerinde çalışıyor. "Nüfusun kan kaybetmesi” cumartesi günü başkent Kişinev’de düzenlenen sessiz yürüyüşle protesto edilmişti.