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Moldovalı Maria, Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

TURİST olarak geldiği Türkiye'de tanıştığı Şanlıurfalı Fatih Özbek ile evlenme kararı alan Moldovalı Maria Piotr, Ceylanpınar Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu, 'Meryem' ismini aldı.

Moldovalı Maria, Müslüman oldu

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- TURİST olarak geldiği Türkiye'de tanıştığı Şanlıurfalı Fatih Özbek ile evlenme kararı alan Moldovalı Maria Piotr, Ceylanpınar Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu, 'Meryem' ismini aldı.
Moldova vatandaşı Maria Piotr, turistik amaçlı geldiği Antalya'da Şanlıurfalı Fatih Özbek ile tanıştı. Özbek ve Piotr çifti, kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Piotr, aynı süreçte Müslüman olmaya karar verdi. Nişanlısının ailesiyle tanışmak üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen Piotr, Ceylanpınar Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslüman olmadan önce dinleri araştırdığını belirten Piotr, "Bir arayış içerisindeydim. Farklı dinleri araştırıyordum. Bir gün bir papazın yanına gittim. Dinler hakkında sorular sordum. Papaz da bana son dinin İslam olduğu söyledi. Bu cevabı alınca İslam'ı araştırmaya başladım. Antalya'da da Fatih'le tanışıp evlenme kararı alınca Müslüman olmaya karar verdim" dedi.
Müslüman olan Maria Piotr'a ilçe Müftüsü Hasari Altunova tarafından ihtida beratını takdim edildi. Piotr'a, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Rusça yayınlanan kitaplar hediye edildi. Maria Piotr, Müslüman olduktan sonra ‘Meryem’ ismini aldı.

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Moldovalı Maria, Müslüman olduMoldovalı Maria, Müslüman oldu

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