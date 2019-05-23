Moldovalı Olga, fakülte birincisi oldu

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA) - MOLDOVALI Olga Dascinscaia (23), Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Dascinscaia, "Başlarda çok zorlandım. İlk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçe'yi anlayamıyordum. Ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim" dedi.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi konservatuvar salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Törende, Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bu yıl ilk kez yabancı uyruklu bir öğrenci birinci bitererek örnek bir başarı gösterdi. Moldovali Olga Dascinscaia, 11 yıl önce yerleştiği Türkiye'de çok zorlandığı Türkçe'yi öğrenip azmederek başarıyı yakaladığını söyledi. Dascinscaia'nın başarısı akıllara geçtiğimiz günlerde Mühendislik Fakültesi'ni birinci olarak bitiren Suriyeli Muhammet Yaser Yağan'ı getirdi. Dascinscaia, ailesinin işleri dolayısıyla 11 yıl önce Türkiye'ye taşınmasının ardından Türkçe'yi öğrenmekte oldukça zorlandığı, azmedip üniversiteye girdiğini ve birincilikle bitirdiğini söyledi. Hayalini kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dascinscaia, diploma ve başarı belgesini Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan aldı.

Uluslararası öğrencilerin üniversitedeki başarılarının kendilerini gururlandırdığı söyleyen Rektör Tabakoğlu, "Üniversitemizde 3 bin 200 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Geçtiğimiz gün Suriyeli bir öğrencimiz Mühendislik Fakültesi'nden birincilikle mezun olmuştu. Bugün de Moldovalı öğrencimiz okul birincisi oldu. Üniversitemiz hem bölgesine hem de dünyaya değer katıyor" dedi.

Fakülte birincisi olmanın mutluluğunu yaşayan Dascinscai, "Başlarda çok zorlandım. İlk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçe'yi anlayamıyordum. Ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri çizim yapıp sanatla ilgileniyorum. Bu bölüm hep hayalimdi" dedi.

Öte yandan törende, 30 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

FOTOĞRAFLI



