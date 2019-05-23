HABER

Moldovalı Olga, fakülte birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

MOLDOVALI Olga Dascinscaia (23), Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitirdi.

Moldovalı Olga, fakülte birincisi oldu

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA) - MOLDOVALI Olga Dascinscaia (23), Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Dascinscaia, "Başlarda çok zorlandım. İlk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçe'yi anlayamıyordum. Ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim" dedi.
TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi konservatuvar salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, fakülte dekanları, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Törende, Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bu yıl ilk kez yabancı uyruklu bir öğrenci birinci bitererek örnek bir başarı gösterdi. Moldovali Olga Dascinscaia, 11 yıl önce yerleştiği Türkiye'de çok zorlandığı Türkçe'yi öğrenip azmederek başarıyı yakaladığını söyledi. Dascinscaia'nın başarısı akıllara geçtiğimiz günlerde Mühendislik Fakültesi'ni birinci olarak bitiren Suriyeli Muhammet Yaser Yağan'ı getirdi. Dascinscaia, ailesinin işleri dolayısıyla 11 yıl önce Türkiye'ye taşınmasının ardından Türkçe'yi öğrenmekte oldukça zorlandığı, azmedip üniversiteye girdiğini ve birincilikle bitirdiğini söyledi. Hayalini kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dascinscaia, diploma ve başarı belgesini Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan aldı.
Uluslararası öğrencilerin üniversitedeki başarılarının kendilerini gururlandırdığı söyleyen Rektör Tabakoğlu, "Üniversitemizde 3 bin 200 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Geçtiğimiz gün Suriyeli bir öğrencimiz Mühendislik Fakültesi'nden birincilikle mezun olmuştu. Bugün de Moldovalı öğrencimiz okul birincisi oldu. Üniversitemiz hem bölgesine hem de dünyaya değer katıyor" dedi.
Fakülte birincisi olmanın mutluluğunu yaşayan Dascinscai, "Başlarda çok zorlandım. İlk 3 yılda Türkçe konuşamadım. Rusça ile biraz zıt olduğu için Türkçe'yi anlayamıyordum. Ama imkansız değildi ve çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri çizim yapıp sanatla ilgileniyorum. Bu bölüm hep hayalimdi" dedi.
Öte yandan törende, 30 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.
FOTOĞRAFLI

Moldovalı Olga, fakülte birincisi olduMoldovalı Olga, fakülte birincisi olduMoldovalı Olga, fakülte birincisi oldu

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarıBursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı
Yerel medya idari para cezalarının affı talebiYerel medya idari para cezalarının affı talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.