HABER

Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldovalı Anna Gavrilova (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldovalı Anna Gavrilova (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Moldova uyruklu Anna Gavrilova, dün akşam saatlerinde otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Anna Gavrilova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anna Gavrilova'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Anna Gavrilova'nın bir süre önce düşmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede ameliyat olduğu, 3 gün önce de taburcu edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralıOtomobil pastaneye girdi; 6 yaralı
5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı5 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.