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Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 02:01 | Son Güncelleme

Arap Birliği: - "Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Filistinlilerin haklarına yönelik açık bir saldırıdır ve onu, İsrail'in bu halka yönelik saldırılarının ortağı haline getirir"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Filistinlilerin haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, Filistinlilerin haklarına yönelik açık bir saldırıdır ve onu, İsrail'in bu halka yönelik saldırılarının ortağı haline getirir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Moldova hükümetinden, uluslararası hukuk ve Arap ülkeleriyle ilişkilerinde olumsuz yansımaları olacak kararından vazgeçmesi istendi ve Kudüs meselesinin, Arap ülkelerinin uluslararası ilişkilerini belirleyen temel kıstas olarak kalacağı vurgulandı.

Moldova Başbakanı Pavel Filip, salı günü, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamayla Moldova'nın söz konusu kararını kınamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak 14 Mayıs 2018'de resmi törenle açmıştı.

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israil Moldova

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