Moldova'nın yedi Türk'ü sınır dışı etmesine Af Örgütü'nden tepki

Uluslararası Af Örgütü, Moldova'nın yedi Türk vatandaşını gözaltına alıp, sınır dışı etme kararı almasına tepki gösterdi. Örgütün Doğu Avrupa ve Orta Asya Yöneticisi Marie Struthers, "Gözaltına alınan yedi Türk vatandaşının başına geleceklerden son derece endişeliyiz" dedi. Struthers, "Moldova makamları yalnızca bu kişileri sınır dışı ederek haklarını ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda onların adaletsiz bir yargılama süreci gibi insan hakları ihlallerine maruz kalacak olmalarına sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

Moldova istihbarat teşkilatı, Moldova'da yaşayan yedi kişinin "milli güvenlik riski nedeniyle derhal sınır dışı" edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Bu açıklamada kişilerin uyruklarına dair bir bilgi paylaşılmazken, Af Örgütü sınır dışı edilme kararı alınanların Gülen yapılanmasına yakınlığıyla bilinen "Orizont" adlı okulda çalışan öğretmen ve idari personel olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişilerden birinin yakını, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın Ankara'nın talebi üzerine alındığını söyledi. Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan öğretmenlerden biri ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama Türkiye'den bir emir geldiğini tahmin ediyoruz" dedi. Türk makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.