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Moldovyalı kadın turist otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Moldovya uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Moldovya’dan tatil için Alanya’ya gelen Anna Gavrilova, Mahmutlar Mahallesi’nde bir otele yerleşti.

Moldovyalı kadın turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Moldovya uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Moldovya’dan tatil için Alanya’ya gelen Anna Gavrilova, Mahmutlar Mahallesi’nde bir otele yerleşti. Temizlik için Gavrilova’nın odasına giren otel çalışanı, talihsiz kadını yerde hareketsiz yattığını görerek otel yetkililerinden yardım istedi. Otel yetkililerinin de durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gavrilova’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gavrilova’nın cesedi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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