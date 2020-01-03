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  4. Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı

Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlâhiyat Fakültesi ve Bursa İlâhiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan “Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri” törenle sahiplerini buldu.Jürinin başarılı bulduğu tezlere ödülleri BUÜ İlâhiyat Fakültesi İbnü’l-Cezerî Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi.

Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlâhiyat Fakültesi ve Bursa İlâhiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan “Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri” törenle sahiplerini buldu.
Jürinin başarılı bulduğu tezlere ödülleri BUÜ İlâhiyat Fakültesi İbnü’l-Cezerî Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Müftüsü İzani Turan, İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, akademisyenler, ödül alan tez sahipleri ve aileleri katıldı. Kılavuz, üniversite yönetimine geldikleri zaman yüksek lisans öğretiminde, sosyal bilimlerde makale mecburiyetini kaldırdıklarını hatırlattı. Sosyal bilimler alanının akademik yayın konusunda bir adım geride kaldığına işaret eden Kılavuz, “Makalelerin indeks yayınlarına girecek yayınlarda yayınlatılması, atıf almak gibi hususlar sosyal bilgilerin gündemine yeni girdi. Bunu itiraf etmek zorundayız. Eğer biz sosyal bilimler için fen ve sağlık bilimlerinde ön gördüğümüz kriterleri uygulamaya çalışsak, bir iki istisnâ haricinde kimse akademik olarak yükselemez. Ondan sonra da bunu aşmak için bir takım hülleler yapılıyor. Senatoda bu konuyu ele aldık ve oy birliği ile karar aldık. Sosyal bilimlerde bu her zaman böyle gitmeyebilir. İleriki süreçte bir miktar daha seçici olabiliriz. Ancak mevcut şartlarda yüksek lisans öğrencilerine makale yazma şartını kaldırmakla iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.
Bilal Kemikli ise konuşmasında, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kalitenin arttırılması maksadıyla fakülte olarak ilk kez düzenleyecekleri ödül töreninin gelecek yıllarda kalıcı olmasını istediklerini söyledi. Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli, fakülte olarak Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ile en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi.
Müftü İzani Turan ise, BUÜ İlâhiyat Fakültesi’nin Türkiye’deki ilâhiyat fakülteleri arasında bir marka konumunda bulunduğunu söyledi. Tez ödül töreni öncesinde Dr. Öğretim Üyesi Turgay Gündüz de ‘’İlâhiyat Araştırmalarında Kalite ve İlâhiyat Studies’’ konulu bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Salih Karacabey, Doç. Dr. Mehmet Ulukütük ve Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı’dan oluşan jürinin titizlikle incelediği tezler sonucunda ödüle lâyık görülen isimler belgelerini protokolün elinden aldı.

Molla Fenârî İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülleri dağıtıldı

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