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Molla Ömer Yıllarca Amerikan Üssünün Yakınında mı Yaşadı?

11.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Taleban’ın eski lideri Molla Ömer’in hayatının anlatıldığı bir kitapta Ömer’in Afganistan’da bir Amerikan üssünün yakınında yıllarca yaşadığı öne sürüldü

Molla Ömer Yıllarca Amerikan Üssünün Yakınında mı Yaşadı?

Taleban’ın eski lideri Molla Ömer’in hayatının anlatıldığı bir kitapta Ömer’in Afganistan’da bir Amerikan üssünün yakınında yıllarca yaşadığı öne sürüldü.

Amerika yetkililer Molla Ömer’in yıllarca Pakistan’da yaşadığını belirtiyordu.

Afganistan Devlet Başkanlığı sözcüsü ise iddiayı hayal ürünü olarak niteledi.

Hollandalı gazeteci Bette Dam’in yazdığı “Searching for an Enemy-Düşmanı Aramak” adlı kitapta yazar, Ömer’in hiçbir zaman Pakistan’da yaşamadığını kaydediyor.

5 yılını kitap için Taleban üyeleriyle mülakat yaparak geçiren Dam, Molla Ömer’in Zabul eyaletinde önemli bir Amerikan askeri üssüne sadece 3 mil (Yaklaşık 5 km.) uzaklıkta saklandığını belirtiyor.

Ömer’in iktidarında Taleban, 1996’dan 2001 yılına kadar Afganistan’ı katı bir şekilde yönetmişti. Kitap Molla Ömer’in örgüt için daha çok manevi lider gibi hareket ettiğini kaydediyor. Taleban 2013 yılında hayatını kaybeden Molla Ömer’in ölüm haberini 2 yıl gizlemişti.

11 Eylül saldırılarının beyni olmakla suçlanan Osama bin Ladin’e barınak sağladığı gerekçesiyle Amerika tarafından aranan Molla Ömer’in başı için 10 milyon dolar ödül konmuştu.

Dam Reuters’a yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin bir keresinde kaldığı yeri aradığını ama saklandığı yeri bulamadığını belirtti.

Dam, kitabının Batı istihbaratının başarısızlığını ortaya koyduğu görüşünü dile getiriyor.

Kabil’de Amerikan Büyükelçiliği konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin sözcüsü Haroon Chakhansuri ise kitapta yazılanları reddetti ve Ömer’in Afganistan’da yaşadığı iddiasını “hayal ürünü” olarak niteledi.

Chakhansuri tweet mesajında, Ömer’in Pakistan’da yaşadığını ve öldüğünü gösteren kanıtları olduğunu kaydetti.

Afganistan’ın eski istihbarat şefi Amrullah Saleh de kitaptaki iddiaları yalanladı.

Temmuz 2015’te Taleban Molla Ömer’in 2 yıldan fazla bir süre önce öldüğünü açıklamıştı.

Ömer’in en büyük oğlu Muhammed Yagoob yayınlanan sesli mesajda babasının Hepatit C nedeniyle Afganistan’da öldüğünü kaydetmişti.

Daha önce de Afganistan’la ilgili bir kitap yayınlayan Dam’in son kitabı geçen ay Hollandaca olarak raflardaki yerini aldı, kitabın kısa sürede de İngilizce çevirisinin piyasada olacağı belirtiliyor.

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