Molla Ömer Yıllarca Amerikan Üssünün Yakınında mı Yaşadı?

Taleban’ın eski lideri Molla Ömer’in hayatının anlatıldığı bir kitapta Ömer’in Afganistan’da bir Amerikan üssünün yakınında yıllarca yaşadığı öne sürüldü.

Amerika yetkililer Molla Ömer’in yıllarca Pakistan’da yaşadığını belirtiyordu.

Afganistan Devlet Başkanlığı sözcüsü ise iddiayı hayal ürünü olarak niteledi.

Hollandalı gazeteci Bette Dam’in yazdığı “Searching for an Enemy-Düşmanı Aramak” adlı kitapta yazar, Ömer’in hiçbir zaman Pakistan’da yaşamadığını kaydediyor.

5 yılını kitap için Taleban üyeleriyle mülakat yaparak geçiren Dam, Molla Ömer’in Zabul eyaletinde önemli bir Amerikan askeri üssüne sadece 3 mil (Yaklaşık 5 km.) uzaklıkta saklandığını belirtiyor.

Ömer’in iktidarında Taleban, 1996’dan 2001 yılına kadar Afganistan’ı katı bir şekilde yönetmişti. Kitap Molla Ömer’in örgüt için daha çok manevi lider gibi hareket ettiğini kaydediyor. Taleban 2013 yılında hayatını kaybeden Molla Ömer’in ölüm haberini 2 yıl gizlemişti.

11 Eylül saldırılarının beyni olmakla suçlanan Osama bin Ladin’e barınak sağladığı gerekçesiyle Amerika tarafından aranan Molla Ömer’in başı için 10 milyon dolar ödül konmuştu.