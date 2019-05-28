Molla Zeyrek Camisi, küllerinden doğdu

Dokuz senelik restorasyon çalışmaları sırasında caminin ibadete kapatılmadığını vurgulayan Sarı, "Burası 3 kısımdan oluşuyor. Restorasyonu kısım kısım yapıldı ve cami sürekli olarak ibadete açık tutuldu. Restorasyon anlamında bina çok harabe durumdaydı. 1118 yılında inşa edilmiş. Şu anda bu yapı 901 yaşında. 335 sene, kilise 566 yıl da cami olarak kullanılmış. Çok kapsamlı bir restorasyonda geçirilmesi ilk defa gerçekleştirildi. Bundan önce III. Mustafa döneminde bir restorasyonda geçirildiğine dair elimizde kayıtlar var. Cami, bu 9 sene süren restorasyon sürecince kapsamlı şekilde elden geçirildi. Binanın fiziki yapısı güçlendirilerek yaşam süresi biraz daha uzatılmış oldu." diye konuştu.

"Kuzey yapıda bulunan bir sütun paslanmaz çelik kenetlerle kuşatıldı. Ondan sonra güncel müdahale olarak herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun dışında yangın ve güvenlik, nem ve rutubet itici sistemleri kuruldu. Üstünde, bulunduğumuz döşemenin altındaki Bizans dönemine ait döşeme için cam döşeme yapıldı. Elimizdeki 19. yüzyılın sonu belgelerinden yola çıkarak restorasyon yapıldı. İlk defa bir anıt eserin çevre kotu, yaklaşık 1,5 metre indirildi. Bütün bu işlemler için 15 milyon lira harcandığını biliyoruz. Ancak restorasyon 9 yıl sürdüğü için ve efektif olarak geçen süreyi dikkate aldığımızda yaklaşık 20 milyon lira harcanmıştır. Yaklaşık 2 bin metrekare kullanım alanı bulunan böyle bir yapı için 20 milyon lira harcanması büyük bir meblağ değil. İstanbul'un kültür yaşamına çok önemli bir eser kazandırılmıştır."

