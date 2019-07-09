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Mollakasım Halk Plajı'na ikinci kez 'Mavi Bayrak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bu yıl da Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bu yıl da Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Tuşba Belediyesi'nce halkın hizmetine açılan Mollakasım Halk Plajı, ikinci kez 'Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak' almaya hak kazandı. Tuşba Belediyesi'nin her yıl yenilenmesi gereken Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak başvurusu üzerine Van'a gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ulusal Koordinatörü Gülşen Narin ve Yardımcısı Mert Şanlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Mühendisi Müge Şanal'dan oluşan heyet, gün boyu halk plajında incelemelerde bulunarak, 33 kriteri tek tek ele aldı. Belediye tarafından 33 kriterin tamamının yerine getirildiğini tespit eden heyet, daha sonra Tuşba Belediyesi'ne geçerek Başkan Salih Akman'ı makamında ziyaret edip, Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak'ı takdim etti. Heyeti kabul eden Başkan Akman, Mavi Bayrağın 2019 yılı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Van Gölü'nün güzelliği ve temizliğinin bu ödülle taçlandırılarak tescillendiğini belirten Akman, "Mavi Bayrak, temiz ve örnek plaj demek. Tabii ki de bu gurur Tuşba'nın. Sadece bu güzellikleri yapmakla olmuyor. Önemli olan bu yapılanları korumak ve temiz tutmaktır. Sadece plajın suyunun temizliğine bakılmıyor. Bunun yanı sıra 33 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Bunun için mavi bayrağı almak zor, fakat kaybetmek çok kolaydır. Mavi Bayrağımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plajımızda dalgalanacak. Bu da Tuşba Belediyemizin çevreye olan duyarlılığının simgesidir. İnşallah bundan sonra her sene Mavi Bayrağı almaya hak kazanacağız" diye konuştu.

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