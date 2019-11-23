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Mölln saldırısı kurbanları 27'nci yılında anılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 12:36 | Son Güncelleme

Mölln’de 27 yıl önce ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde yaşamlarını yitiren Yeliz Arslan, Bahide Arslan ve Ayşe Yılmaz bugün kentte düzenlenecek törenle anılacak.

Mölln saldırısı kurbanları 27'nci yılında anılıyor

Almanya'nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de ırkçıların kundakladığı iki binadan birinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Bahide Arslan ile torunları 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 10 yaşındaki Yeliz Arslan bugün düzenlenecek törenle anılacak.

Mölln Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni saat 16.00'da St. Nicolai Kilisesi'nde gerçekleştirilecek ayinle başlayacak. Kilisedeki törenin ardından ırkçıların kundakladığı Mühlen caddesi ve Ratzeburger Caddesi'ndeki iki binanın önüne çelenk konulacak. Buradaki törene kent yönetimi, Türk toplumu temsilcileri ve vatandaşlar katılacak. Tören bir resepsiyonla sona erecek.

Olay gecesi iki Neonazi önce Türklerin oturduğu Ratzeburger Caddesi'ndeki bir binayı ateşe verdi. Ardından Mühlen Caddesi'nde Arslan ailesinin oturduğu binayı kundakladı. İtfaiye ilk yangına müdahale ederken ikinci binadaki yangında üç Türk hayatını kaybetti. Kundaklanan binalarda yaşayan dokuz Türk de yaralandı.

Olay sırasında 19 ve 25 yaşlarında olan failler üç kişiyi öldürmek suçundan hüküm giydi. 19 yaşındaki Neonazi, yaşı gereği Gençlik Yasası uyarınca 10 yıl hapse mahkûm oldu ve 7,5 yıl sonra tahliye edildi. Diğer sanık ise müebbet hapis cezası aldı, 15 yıllık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı.

Mölln'deki saldırı iki Almanya'nın birleşmesinden sonra gerçekleştirilen ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçti.

DW/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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