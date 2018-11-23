Mölln saldırısının 26’ıncı yılında kurbanlar için anma töreni düzenlenecek

Almanya’nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının anısına bugün kentte bir anma töreni düzenlenecek. Mölln Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeliz Arslan, Bahide Arslan ve Ayşe Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı, "insan onurunu hiçe sayan saldırının kurbanları” anısına 23 Kasım Cuma günü bir tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Mölln'deki Fatih Sultan Camii’nde dinlerarası bir dini törenin ardından, Mühlen ve Ratzeburger caddelerinde kundaklanan binaların önüne çelenk bırakılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, tören Stadthauptmannshof’ta yapılacak konuşmalarla son bulacak.

Schleswig-Holstein eyaletinin Mölln kentinde 23 Kasım 1992’de Türkiye kökenli ailelerin yaşadığı iki bina iki Neonazi tarafından kundaklanmıştı. Saldırılar sonucu 51 yaşındaki Bahide Arslan, 10 yaşındaki Yeliz Arslan ve 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz hayatını kaybetmiş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

"Irkçılıkla mücadele için gösterilen çabalar artırılmalı"