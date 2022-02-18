Molnupiravir nedir? Molnupiravir ilacı ne için kullanılır? Molnupiravir kimlerde kullanılacak?

Molnupiravir ilacı ve yan etkileri, söz konusu ilacın kullanımının başlamasıyla beraber çokça konuşulmuştu. Birleşik Krallık'ta Kasım 2021 tarihinde tıbbi kullanım için onaylanan bu ilaç, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaç olarak kullanılmakta. Ayrıca yapılan araştırmalara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu da kesinleşti. Peki Molnupiravir nedir ve Molnupiravir ilacı ne için kullanılır?

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaç olarak tarif edilebilir ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılmaktadır. Molnupiravir, Birleşik Krallık'ta Kasım 2021 tarihinde tıbbi kullanım için onaylanmıştır.

İlacın gribe karşı etkinliği geçen sene test aşamasındaydı. Salgın ortaya çıktıktan bir süre sonra Molnupiravir'in koronavirüse karşı etkisi üzerinde çalışıldı. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı deneylerde de ilacın Covid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği saptandı.

Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavi sonrasında hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı düşünülürken aynı zamanda tereddütler de barındırıyordu. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti” diyor ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100’e yakın önlediğini söylüyor. Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve bunun ardından ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:

“İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.”

MOLNUPİRAVİR İLACI NASIL KULLANILACAK?

Prof. Dr. Yavuz, "Klinik çalışmalarda semptomlarının ilk 5 gününde olan kişilerde erkenden başlanınca etkisinin yüksek olduğu gösterildi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü zaten salgının en başından beri biz bunu biliyoruz, erken başlanırsa tüm viral enfeksiyonlarda başarılı olabiliyor ilaçlar, gripten de biliyoruz bunu. Semptom başlangıcının ilk 5 gününde olan hastalara vereceğiz ilacı. Ayrıca bütün hastalara değil, sadece Kovid-19 açısından ölme riski en yüksek olan gruba verilecek. Riski en yüksek olan grupsa yaşlılar, 65 yaş üstü vs, buna göre önceliklendirme yapılarak o gruplarda kullanılacak bu ilaç. Bu tarz yeni ilaçlar kullanıma girdiği zaman, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de klinik çalışmalarla bu ilaçların etkinliği ve güvenilirliği takip edilmeye devam edilecek" diye konuştu.

Molnupiravir'in etkinliği ve güvenilirliğinin, Covid için de gösterilmiş olması sebebiyle farklı bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Covid-19'u en ağır geçirecek grup, özellikle yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, kanser tedavisi alanlar, organ nakli olmuş olanlar ya da ileri HIV enfeksiyonu yani CD4 seviyesi çok düşük olanlar ya da doğumsal bağışıklık yetmezliği olanlar gibi belli gruplar var. Bunlar en riskli gruplar. Bu kişiler bir kere hafif semptom bile olsa, Omicron da zaten hafif başlayabiliyor, yüzde 25 daha hafif seyrediyor diğerlerine göre, mutlaka test yaptırması gerekir. Çünkü 5 günden sonra başladığınız tedavinin bir anlamı olmuyor. Zaten onun çalışması da yapılmıştı, 5'nci günden sonra tedavi başlananlarda bu ilaç etki etmiyor. Dolayısıyla semptomlarınız varsa, ağır geçirme grubundaysanız, erkenden testi yaptırmanız, ilacın sizde yapacağı faydasında çok kritik. Basit bir nezle demeyip mutlaka gidip testini yaptırmasını tavsiye ediyoruz bu grup hastaların."

