Molotofkokteyli hazırlayıp yengesinin evine attı! İfadesi pes dedirtti: Elim değmiş olabilir

Olay, 9 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten (25) bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü. Eren Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk eve dönmeyi reddetti.

YENGESİNİ DARBETTİ

Bu durumu öğrenen Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk 17 yaşındaki arkadaşı M.S. ile yengesinin evine gitti. Burada tartışma çıkarken, Öztürk tartıştığı yengesini darbetti ve evden ayrıldı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Evden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar yengesinin evine gelen Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDILAR

İhbar yerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yapılan müdahalenin ardından büyümeden söndürüldü. Saldırıya uğrayan Fadime Öztürk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı.

"KİMSEYE VURMADIM, ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Polis merkezine götürülen kardeş Öztürk'ün buradaki ifadesi ise pes dedirtti. Öztürk ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir" dedi.

"İÇKİ ŞİŞESİNE BENZİN DOLDURUP EVE ATTIM"

Daha sonra sinirlenerek dışarıya çıktığını söyleyen Öztürk, "Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dedi.

EVİ ATEŞE VEREN KARDEŞ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.