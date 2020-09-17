HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Molozlara gizlenmiş çoraptan uyuşturucu çıktı

Molozlara gizlenmiş çoraptan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda inşaat molozlarının arasında gizlenmiş çorabın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğu bilgisi alınması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda inşaat molozlarının arasında gizlenmiş çorabın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğu bilgisi alınması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Polisi gören şüpheli şahıslar bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüpheli şahısların kaçtıkları inşaat molozları arasında narkotik dedektör köpeği ’Larissa’ ile arama yapıldı. Aramada molozların arasında gizlenmiş çorabın içinden 63 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak firari E.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çerkezköy ilçesinde de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir şüphelinin üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden fişeklenmiş halde 39 fişek (daralı 46.50 gram) uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 13.80 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 35 TL para, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan kesilmiş defter kağıtları ve renkli saç tokaları ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak B.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Toplu taşıma araçlarıyla ilgili dikkat çeken uyarıToplu taşıma araçlarıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Toplu taşıma araçlarının camlarında koronavirüs riski
Toplu taşıma araçlarıyla ilgili dikkat çeken uyarı
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir? İnternetçi abi/arkadaş kimdir? Vedat Taylan Yıldız kimdir?
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Kifayetsiz muhteris
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Kifayetsiz muhteris
Dikkat çeken öneri! 'Karantinadakiler ilan edilsin'
Dikkat çeken öneri! 'Karantinadakiler ilan edilsin'
Isparta'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık
Isparta'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.