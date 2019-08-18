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Molozların arasında tarih bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu.

Molozların arasında tarih bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.

İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi. Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor. Bulunan parçalar Müze Müdürlüğüne götürülmek üzere taşıtlara yüklendi.

Molozların arasında tarih bulundu

Molozların arasında tarih bulundu

Molozların arasında tarih bulundu

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