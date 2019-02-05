MoMA, 400 milyon dolarlık tadilat nedeniyle 4 ay kapalı kalacak

New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.
MoMA'dan yapılan açıklamaya göre, New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak.
Müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak çalışmaların 400 milyon doları bulması bekleniyor.
MoMA, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.
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