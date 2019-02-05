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MoMA, 400 milyon dolarlık tadilat nedeniyle 4 ay kapalı kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

New York'un prestijli çağdaş sanat müzelerinden MoMA, 400 milyon doları bulacak tadilat ve koleksiyonunun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları nedeniyle 15 Haziran-21 Ekim tarihlerinde kapılarını sanatseverlere kapatacak

New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 400 milyon dolar tutması öngörülen "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında 15 Haziran-21 Ekim'de kapılarını sanatseverlere kapatacak.

MoMA'dan yapılan açıklamaya göre, New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, 4 ay boyunca tadilat nedeniyle kapalı olacak.

Müzenin galeri ve koleksiyonlarını yenilemek ve büyütmek için yapılacak çalışmaların 400 milyon doları bulması bekleniyor.

MoMA, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MoMA New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi

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