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MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) yaklaşık 4 ay süren ve 450 milyon dolara mal olan tadilat çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

ABD’nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.

15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan MoMA ziyaretçilere açıldı.

Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.

Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.

New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) tadilat

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