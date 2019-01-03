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Monaco'dan flaş Falcao açıklaması! Galatasaray...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

'Takımda kalacak'

Ligin ikinci yarısı için golcü takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılılarda gündemdeki isim Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Ligin ikinci yarısı için golcü takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılılarda gündemdeki isim Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Cimbom'un Falcao ile birlikte Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyor.

Cimbom'un Falcao ile birlikte Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyor.

Yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.Galatasaray'ın dışında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgilendiği Kolombiyalı futbolcu ile ilgili Monaco cephesinden açıklama geldi.

Yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.Galatasaray'ın dışında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgilendiği Kolombiyalı futbolcu ile ilgili Monaco cephesinden açıklama geldi.

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun takımda kalacağını A Spor'a açıkladı.Vasilyev yaptığı açıklamada transfer söylentilerine noktayı koydu ve "Falcao Monaco'da kalacak" ifadesini kullandı.

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun takımda kalacağını A Spor'a açıkladı.Vasilyev yaptığı açıklamada transfer söylentilerine noktayı koydu ve "Falcao Monaco'da kalacak" ifadesini kullandı.

Radamel Falcao'nun 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı öne sürülmüştü. Kariyerine River Plate'de başlayan Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giydi.

Radamel Falcao'nun 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı öne sürülmüştü. Kariyerine River Plate'de başlayan Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giydi.

Bu sezon 22 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiyalı golcünün Monaco ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon 22 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiyalı golcünün Monaco ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Vadim Vasilyev Galatasaray radamel falcao Spor Toto Süper Lig monaco Fransa

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