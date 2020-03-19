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Monaco Prensi II. Albert koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Monaco Prensi II. Albert koronavirüse yakalandı

Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı.

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