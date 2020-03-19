Monaco Prensi II. Albert koronavirüse yakalandı

Monaco Prensli\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta ba\u015f\u0131nda yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Kovid-19 testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Sa\u011fl\u0131k durumuna ili\u015fkin hi\u00e7bir endi\u015fe yok." bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bir anda kriz ge\u00e7irdi! Sokak ortas\u0131nda koronavir\u00fcs pani\u011fiEndi\u015fe veren koronavir\u00fcs ara\u015ft\u0131rmas\u0131! Havada saatlerce, y\u00fczeyde g\u00fcnlerce ya\u015f\u0131yorKas\u0131klar\u0131n\u0131zda a\u011fr\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z nedeni bu olabilir!