SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?

04.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma yaklaşık 18 bin 500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Monaka'da oynanacak maçı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili düdük çalacak. Peki, büyük bir heyecana sahne olması beklenen Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok vatandaş, karşılaşmaya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Monaco Trabzonspor maçının günü ve saati...

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN EUFA AVRULA LİGİ H GRUBU PUANI NE?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.

Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lucescu'nun koltuğu sallanıyor...Lucescu'nun koltuğu sallanıyor...
Muslera'ya veda! Yerine çok tanıdık isim bedavayaMuslera'ya veda! Yerine çok tanıdık isim bedavaya
Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor monaco atan ligi spor toto trabzonspor, spor tot süper li spor to maçın da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

G.Saray bombaları bir bir patlatacak!

G.Saray bombaları bir bir patlatacak!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.