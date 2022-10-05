Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir, nereli ve kaç yaşında? Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili'nin biyografisi!

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken en çok araştırılan isimler arasında bulunuypr. Birçok kişi karşılaşmaya ilişkin detayları da arama motorlarında sorguluyor. Peki, Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?

MONACO TRABZONSPOR MAÇININ HAKEİ GİORGİ KRUASHVİLİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Giorgi Kruashvili 29 Mayıs 1986 yılında Gürcistan'da dünyaya geldi.

GİORGİ KRUASHVİLİ'NİN HAKEMLİK KARİYERİ

30 Temmuz 2012 tarihinde 1. lige çıkan Gürcü hakem 2015 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev alıyor.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN EUFA AVRULA LİGİ H GRUBU PUANI NE?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.

Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

