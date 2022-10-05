Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir, nereli ve kaç yaşında? Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili'nin biyografisi!

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken en çok araştırılan isimler arasında bulunuypr. Birçok kişi karşılaşmaya ilişkin detayları da arama motorlarında sorguluyor. Peki, Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?
Giorgi Kruashvili 29 Mayıs 1986 yılında Gürcistan'da dünyaya geldi.
30 Temmuz 2012 tarihinde 1. lige çıkan Gürcü hakem 2015 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev alıyor.
Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.
Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.
Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.
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