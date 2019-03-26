Monamoda Morhipo.com müşterileri ile buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com’un yeni markası Monamoda, modayı takip eden ve özgün bir tarz yaratmak isteyen müşterileriyle buluşuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, modern, dinamik, özgün ve özgüvenli bir tarz yakalamak isteyen moda tutkunlarının vazgeçilmezi bundan böyle Monamoda olacak.

İş hayatında casual tarzı yakalamak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak markanın yeni koleksiyonunda viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonda ayrıca “animal print” trendi doğrultusunda yılan, leopar ve zebra desenlerinden oluşan kıyafetler de yer alıyor.

- Pastel tonlar ön planda

Yazın vazgeçilmezi pastel tonlarda pudra pembeler ve açık maviler koleksiyonun öne çıkan renkleri olurken, doğal kumaşlara en çok yakışan baharat renkleri de koleksiyonda yer alıyor.

Ayrıca bu sezonun önemli trendlerinden olan bej, ekru, beyaz renk kombinasyonu da kombinlerde bulunuyor. Monamoda’nın temelini oluşturan bir diğer grubu ise zamansız, her sezon kullanılabilecek basic parçalar oluşturuyor.

Animal print, naturel tonlar, zamansız parçalar ve tüm bunları seven Monamoda kadını farkını göstermek için yeni sezona hazır. İlkbahar-Yaz 2019’un en güncel trendlerini yakalamak için Monamoda sadece Morhipo.com’da bulunuyor.

