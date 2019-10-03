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Mondrian Doha ikinci yıl dönümünü kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Mondrian Doha, kuruluşunun ikinci yılında kuruluşu şerefine bir dizi etkinlik düzenlediğini açıkladı.Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Mondrian Doha, kuruluşunun ikinci yılında kuruluşu şerefine bir dizi etkinlik düzenlediğini açıkladı.

Mondrian Doha, kuruluşunun ikinci yılında kuruluşu şerefine bir dizi etkinlik düzenlediğini açıkladı.

Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Mondrian Doha, kuruluşunun ikinci yılında kuruluşu şerefine bir dizi etkinlik düzenlediğini açıkladı. Şirket, yıldönümünü kutlamak amacıyla özel teklifler sunarak ve menülerine özel eklentiler ilave ederek kutlama yapacak.

sbe Kurucusu ve CEO’su Sam Nazarian şu ifadeleri dile getirdi: "Mondrian Doha’nın açılışının ikinci yıldönümünü kutlamaktan gurur duyuyorum. Mülkiyet grubuna sbe’ye gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Mondrian Doha ekibi, mülkiyetin mutfak ve eğlence mekanlarıyla oteli yöneterek harika bir iş çıkardı. Mondrian Doha, Katar’daki yerli ve uluslararası gezginler için aranan bir mekan olup bölgedeki ’gerekli’ yaşam tarzı destinasyonu olarak kabul edilmiştir, bu başarının devamını diliyorum".

sbe Group Orta Doğu ve Avrupa Operasyon Direktörü Chadi Farhat ise "Mondrian Doha markası, 2017 yılında MENA bölgesinde türünün ilk örneği bir işletme olarak hizmete başladığında sbe, Katar pazarındaki bu değerli fırsatın farkına vardı. İki yıl sonra Mondrian Doha ekibinin Mondrian markasını oluşturmadaki ve şirket adının global olarak güçlendirilmesindeki çabalarını ve başarısını kutluyoruz. Otelin hızlı başarısına ve gelişimine şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Mondrian Doha’ya mutlu ikinci yıldönümleri diliyoruz ve mükemmeliyet çabalarının devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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