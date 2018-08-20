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"Monoray" sistemiyle 4 dakikada büyükbaş kesimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesince kurulan ve 4 dakikada kurban kesimi gerçekleştirilen sistem test edildi

İSTANBUL (AA) - Kurban kesiminin 4 dakikada gerçekleştiği "Monoray" sistemi Bayrampaşa Belediyesi ekiplerince test edildi.

Mega Center Kuru Gıda Hali'nde, Bayrampaşa Belediyesince kurulan "Monoray" sisteminin test edilmesi amacıyla 10 büyükbaş adak kesildi.

Bu sistemle hayvanın kesimi ve belirli parçalara ayrılması 4 dakika sürdü. Din görevlileri tarafından yapılan duanın ardından gerçekleşen kesim sırasında, kurban yakalama timleri ve veteriner de hazır bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya ilk gün meydana gelebilecek birtakım aksaklıkları önceden görebilmek amacıyla böyle bir tatbikatın yapıldığını söyledi.

Kurban kesimi için hayvanların en sağlıklı biçimde buraya getirildiğini kaydeden Sırakaya, "Hayvanlarımız, 4 perona alındıktan sonra 4 ila 6 dakika arasında değişen süre zarfında ilk önce kesiliyor. Hayvanın kanının akıtılması, daha sonra derisinin yüzülmesi, iç organlarının alınıp, 4 parçaya ayırmak suretiyle vatandaşımıza teslim edilmesinden ibaret bir süreçle kesim tamamlanıyor." şeklinde beyanda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa kurban Monoray sistem

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