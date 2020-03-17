HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Oyuncu dizüstü bilgisayarları ve ekipmanları alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, Coronavirüsünün (Covid-19) yayılmasını sınırlamak için yurt içindeki ve dışındaki tüm mağaza ve teknik servislerini 20 – 31 Mart tarihleri arasında kapatacağını açıkladı. Şirket, tüm hizmetlerini ve ürünlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunmaya devam edecek.

Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

Coronavirüs salgınıyla mücadelede alınan aksiyonlar her geçen gün önem kazanıyor. İş dünyası da çeşitli uygulamalar ile alınan tedbirlere katkıda bulunuyor. Ortak kullanılan çalışma mekanlarının dezenfekte edilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, bireysel hijyeni destekleyecek dezenfeksiyon malzemelerinin ortak alanlarda konumlandırılması, büyük çaplı toplantı ve etkinliklerin iptal edilmesi, çalışanların evden çalışmaya yönlendirilmesi alınan önlemlerin başında geliyor.

Monster Notebook geçtiğimiz hafta Coronavirüsle mücadelede bilgisayar klavyesi, telefon, fare gibi sık kullanılan ürünlerin dezenfekte edilmesinin önemine yönelik bilgilendirmede bulunmuştu. Firma, salgınla mücadelede özellikle ortak alanlarda el hijyeninin önemine vurgu yapmıştı. Şirket bugün yapılan açıklama ile 20 Mart tarihinden itibaren Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarını ve teknik servislerini geçici süreyle kapatacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, tüm hizmetlerini ve ürünlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunmaya devam edecek.

Monster Farelerde Makro Nasıl Yapılır?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
İnternet ile ilgili dikkat çeken uyarıİnternet ile ilgili dikkat çeken uyarı
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
coronavirüs Monster

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Testleri pozitif çıktı

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Testleri pozitif çıktı

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği yanıt, sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Witcher Goodies Collection GOG'de Ücretsiz!

The Witcher Goodies Collection GOG'de Ücretsiz!

İnsanlar eve kapandı! İnternet veri trafiği adeta patladı

İnternet ile ilgili dikkat çeken uyarı

iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

Microsoft bu sefer işi sansa bırakmayacak

Microsoft bu sefer işi sansa bırakmayacak

FBI internet kullanıcılarını uyardı

FBI internet kullanıcılarını uyardı

Elon Musk yine Apple’a yüklendi

Elon Musk yine Apple’a yüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.