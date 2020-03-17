Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

Coronavirüs salgınıyla mücadelede alınan aksiyonlar her geçen gün önem kazanıyor. İş dünyası da çeşitli uygulamalar ile alınan tedbirlere katkıda bulunuyor. Ortak kullanılan çalışma mekanlarının dezenfekte edilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, bireysel hijyeni destekleyecek dezenfeksiyon malzemelerinin ortak alanlarda konumlandırılması, büyük çaplı toplantı ve etkinliklerin iptal edilmesi, çalışanların evden çalışmaya yönlendirilmesi alınan önlemlerin başında geliyor.

Monster Notebook geçtiğimiz hafta Coronavirüsle mücadelede bilgisayar klavyesi, telefon, fare gibi sık kullanılan ürünlerin dezenfekte edilmesinin önemine yönelik bilgilendirmede bulunmuştu. Firma, salgınla mücadelede özellikle ortak alanlarda el hijyeninin önemine vurgu yapmıştı. Şirket bugün yapılan açıklama ile 20 Mart tarihinden itibaren Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarını ve teknik servislerini geçici süreyle kapatacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, tüm hizmetlerini ve ürünlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunmaya devam edecek.

Monster Farelerde Makro Nasıl Yapılır?

