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Monster Notebook Harun Can’ın teknoloji sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

Monster Notebook, Türkiye’deki izleyicilerin pek çok film ve animasyon karakterinin sesi olarak tanıdığı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Harun Can ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Örümcek Adam’dan Bugs Bunny’ye, Joker’den Deadpool’a kadar pek çok film ve animasyon karakterinin Türkçe sesi olan Harun Can, seslendirme ve müzik çalışmalarını bundan sonra Monster laptoplarla yapacak.

Monster'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, Türkiye’deki izleyicilerin pek çok film ve animasyon karakterinin sesi olarak tanıdığı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Harun Can ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Müzik ve seslendirme çalışmalarında Monster’ın yüksek performanslı gaming laptoplarının gücünden faydalanacak olan Harun Can, aynı zamanda markanın sesi de olacak.

Anlaşma çerçevesinde, pek çok reklam ve sinema filminde, animasyonlarda sesiyle yer alan ve çeşitli programlarda sunuculuk yapan, ayrıca Korkuluk adında bir müzik projesi olan ünlü seslendirme sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Harun Can, artık çalışmalarında Monster laptop modellerini kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü,“Harun Can müzikle, reklamla, videoyla, seslendirmeyle uğraşan çok yönlü bir insan. Dolayısıyla bu farklı işlerle uğraşırken kullanabileceği yüksek performanslı bir bilgisayara daima ihtiyacı var. Monster olarak bizim de sadece oyunlarda değil, her türlü modelleme, video ve ses işleme programında yüksek performans verebilen çok yönlü modellerimiz var. Bu açıdan Harun Can ile mükemmel bir ortaklık yakaladığımıza inanıyorum. Harun Can aracılığıyla Monster olarak oyuncuların çok iyi tanıdığı bir sesle onlara hitap ediyor olmamız da bizim için ayrı bir heyecan kaynağı olacak. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inancım tam.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, müzisyen ve seslendirme sanatçısı olan Harun Can ise Monster ile olan iş birliği hakkında şunları kaydetti:

"Hem seslendirme çalışmaları gereği hem de müzikle uğraştığım için yüksek performans alabileceğim, güvenilir bir taşınabilir bilgisayara ihtiyacım oluyor. Monster Notebook daha önce bildiğim bir markaydı fakat birlikte çalışma fırsatımız olmamıştı. Bu vesileyle Monster için seslendirme de yapacağım. Benim açımdan heyecan ve gurur verici bir çalışma. Ortaya güzel şeyler çıkacağına inandığım anlamlı bir iş birliği. Onlar teknolojiyi Türk kullanıcılarla buluştururken ben de Hollywood yıldızlarını Türk izleyicilerle buluşturmaya devam edeceğim.”

Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarları, video veya ses işleme gibi yüksek işlem gücü gerektiren görevlerde de kullanıcılarının her ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Intel’in 8. nesil Coffee Lake mimarili işlemcilerinin kullanıldığı Monster modelleri, NVIDIA GeForce GTX10 serisi grafik kartlar, yüksek hızlı DDR 4 bellekler ve M.2 SSD depolama üniteleri ile günlük hayatta karşılaşılabilecek her senaryoda yüksek hız sunmayı başarıyor.

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