Monster'den oyunseverlere bayram hediyesi

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook'un oyun bilgisayarlarında başlattığı yüzde 20’ye varan indirim fırsatı 24 Ağustos’a kadar devam edecek.

Monster'den yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, bayram tatilini oyun oynayarak geçirmek isteyen oyunseverlere oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Bugün başlayan ve 24 Ağustos’a kadar sürecek olan kampanya ile tüm Monster laptop'larda yüzde 20’ye varan indirimler oyuncuları bekliyor.

Monster Notebook’un Kurban Bayramı öncesi başlattığı kampanya tüm Monster modellerini kapsıyor. Markanın hepsi birbirinden güçlü gaming laptop modelleri arasında her oyuncunun ihtiyacını karşılayacak bir ürün bulunuyor. Üstelik başka hiçbir markada olmayan “özelleştirme” seçeneği sayesinden oyunseverler, beğendikleri modelin konfigürasyonunda çeşitli değişiklikler yaparak arzu ettikleri oyun bilgisayarını oluşturabiliyorlar.

Monster’ın yüksek performanslı oyun bilgisayarları güçlerini 8. nesil Intel® Core™ i5 ve Core™ i7 işlemcilerden, NVIDIA® GTX 10 serisi ekran kartlarından ve yüksek hızlı DDR4 RAM modüllerinden alıyor. Böylelikle masaüstü oyun bilgisayarı performansını dizüstüne taşıyan firma, gamer'lara oyun bilgisayarlarını gittikleri her yere götürme imkanını veriyor.