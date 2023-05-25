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'Montaj kaset' tartışmaları.... 'Gerek var mıydı?' diye soruldu! AK Partili Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Heba ediyorlar!

25.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 3 gün kala siyasette 'montaj kaset' tartışmaları sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni bir açıklama geldi. Canlı yayında kendisine sorulan "Buna gerek var mıydı?" sorusuna yanıt veren Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için "Kılıçdaroğlu için kendi kendilerini heba ediyorlar" diye konuştu.

'Montaj kaset' tartışmaları.... 'Gerek var mıydı?' diye soruldu! AK Partili Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Heba ediyorlar!

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere son 3 gün kala siyaset gündemindeki hareketlilik devam ediyor. Siyasette 'montaj kaset' tartışmaları sürerken; söz konusu video ile ilgili bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Partili Çelik'e "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde kullanılan bir görüntü tartışma yarattı. Sayın cumhurbaşkanı tarafından da montaj olduğu ifade edildi. Sizce buna gerek var mıydı?" diye soruldu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için "Kılıçdaroğlu için kendi kendilerini heba ediyorlar" diye konuştu.

'MONTAJ KASET' TARTIŞMALARI

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Tabi ki montajdır, şudur budur bunlar siyasette kullanılmaz. Onlar da video hazırlıyorlar, kendilerine göre çelişkili olan durumlar için. Şunu demiştiniz bunu demiştiniz diye. Şimdi ortada bir durum var. Çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki, PYD, YPG bize saldırmaz bir terör örgütü değildir demiş. TOGG'u eleştirmedim demiş, eleştirmiş. Zaten bunu anlatan videoları yapıyor herkes. Gençler de bunu yapmış.

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Ama burada esas tartışılması gereken mevzu başkadır. 'Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz' diyerekten bu siyasi partiler dediler ki 'bunla terörist başına imtiyaz elde edeceğiz, cumhuriyeti yıkıp yeniden kuracağız' gibisinden bir şeyler söylediler. Buna karşı çıkıp da bir tutum ortaya koyması gerekiyordu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bugün yine çıkmış bu iki belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkilerini izah etmek için kendi kendilerini heba ediyor. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları.

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Terör örgütü sizin bu üslubunuz üzerinden kendini aktör kılmaya, özne kılmaya çalışıyor. Bunu anlayamıyorlar."

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