Montajlı fotoğraf olay oldu! Erdoğan'ın başdanışmanı Saral önce paylaştı sonra sildi... CHP'li Tekin'den çok sert tepki gedli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral; teröristbaşı Abdullah Öcalan montajlı fotoğraf yayınlayıp Adana'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e tepki gösterdi. CHP'liTekin ise fotoğrafın orijinalini paylaşıp "Zavallılık" dedi.

Başdanışman Saral, X (Twitter) hesabından, Oya Tekin'in DEM Parti seçim bürosuna yaptığı ziyaretten bir kare paylaştı. Karede büronun duvarında DEM Parti flaması ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın portresi görülüyordu.

"CHP-PKK İŞBİRLİĞİNİN APAÇIK RESMİDİR!"

Saral fotoğrafa "TC tabelası asarak şov yapan CHP'nin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin alçağı, terörist başının fotoğrafının asılı olduğu makamda oturup, DEMleniyorsa başka bir şey söylemeye gerek yok.

Bu CHP-DEM ortaklığının değil, CHP-PKK işbirliğinin apaçık resmidir!" notu düştü.

TEKİN FOTOĞRAFIN ORİJİNALİNİ PAYLAŞTI: AHLAKSIZLIĞINIZ GÖRÜLSÜN

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yine sosyal medya hesabından Saral'a tepki gösterdi. Fotoğrafın montajsız halini paylaşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başdanışman!

Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün. @herkesicinCHP belediyeciliği kimseyi ayırmadan hizmet eder, bunu bilin. Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın. Bundan sonra umarım amacı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallığına girmezsiniz.

Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz."

SARAL FOTOĞRAFI VE MESAJI SİLDİ

Oya Tekin'in fotoğrafın orijinalini yayınlayarak cevap vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, paylaşımını hiçbir açıklama yapmadan sildi.







